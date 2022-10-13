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Мобилизованный житель Стерлитамакского района Башкирии получил инфаркт во время марш-броска на полигоне

Мобилизованный житель Стерлитамакского района Башкирии получил инфаркт во время марш-броска на полигоне

20:21, 13 окт 2022

Жительница села Наумовка Стерлитамакского района Башкирии Аниса М. рассказала о том, что ее 52-летний муж Ринат 29 сентября был призван на службу в рамках частичной мобилизации.



По ее словам, мужа забрали, пообещав, что медосмотр будет в Саратове, но там его так и не было. По прибытию мобилизованных пять дней не кормили и только на шестые сутки смогли организовать питание.

Тогда же, по словам собеседницы, солдаты сразу начали ходить на полигон. Состояние здоровья Рината стало ухудшаться на второй день тренировок, во время марш-броска.

Ночью он не мог уснуть из-за сильных головных болей, а утром тонометр показал цифры 110/170. Аниса отметила, что солдату дали препарат каптоприл, после чего его вновь отправили на полигон.


«В обед давление померили еще раз. Оно стало 150/200. Тогда вызвали скорую из Саратова, но в больнице муж оказался только в 8 вечера. УЗИ сердца показало, что у супруга инфаркт… Самочувствие плохое. Ринат пройдет курс лечения в Саратове и только потом пойдет в военкомат на врачебную комиссию», – поделилась Аниса.

Мэр башкирского города Рустем Газизов ответил семье, что Рината призвали в соответствии с Федеральным законом, а прохождение медкомиссии для частичной мобилизации необязательно.

В данный момент мобилизованный из Башкирии по-прежнему остается в больнице под присмотром врачей. Медики подтвердили диагноз – инфаркт.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Стерлитамакский район мобилизация слаживание
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