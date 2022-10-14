Под Тюменью в страшной аварии погибли 3 вахтовика из Башкортостана

10:13, 14 окт 2022

В Тюменской области произошло ДТП, в котором погибли три человека. Еще один попал с тяжелыми травмами в больницу.







Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, авария произошла 11 октября на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. В отечественной легковушке тем вечером ехали рабочие из Башкирии, трудившиеся в Тюменской области вахтовым методом. В какой-то момент водитель не справился с управлением и на огромной скорости протаранил столб.

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Фото: ГИБДД Тюменской области

Проезжавшие мимо очевидцы вызвали скорую. 53-летний и 38-летний пассажиры погибли на месте, как и их 32-летний водитель. Еще одного пострадавшего медики доставили в больницу.Подробности аварии выясняются.