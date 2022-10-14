Под Тюменью в страшной аварии погибли 3 вахтовика из Башкортостана
10:13, 14 окт 2022
В Тюменской области произошло ДТП, в котором погибли три человека. Еще один попал с тяжелыми травмами в больницу.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, авария произошла 11 октября на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. В отечественной легковушке тем вечером ехали рабочие из Башкирии, трудившиеся в Тюменской области вахтовым методом. В какой-то момент водитель не справился с управлением и на огромной скорости протаранил столб.
Проезжавшие мимо очевидцы вызвали скорую. 53-летний и 38-летний пассажиры погибли на месте, как и их 32-летний водитель. Еще одного пострадавшего медики доставили в больницу.