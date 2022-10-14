В Нефтекамске подросток на мопеде и его пассажир пострадали в ДТП с “Ладой Нивой”
11:04, 14 окт 2022
В городе Нефтекамске столкнулись "Лада Нива" и мопед "Beta Alp" – в результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
Вечером на пересечении улиц М. Ахмадиева и Карцева 64-летний местный житель за рулем "Лады Нива", предположительно, при повороте налево не уступил встречному мопеду "Beta Alp" и столкнулся с ним. В результате аварии 12-летний водитель двухколесного транспорта и его 14-летний пассажир получили травмы.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.