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В Нефтекамске подросток на мопеде и его пассажир пострадали в ДТП с “Ладой Нивой”

В Нефтекамске подросток на мопеде и его пассажир пострадали в ДТП с “Ладой Нивой”

11:04, 14 окт 2022

В городе Нефтекамске столкнулись "Лада Нива" и мопед "Beta Alp" – в результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.



Вечером на пересечении улиц М. Ахмадиева и Карцева 64-летний местный житель за рулем "Лады Нива", предположительно, при повороте налево не уступил встречному мопеду "Beta Alp" и столкнулся с ним. В результате аварии 12-летний водитель двухколесного транспорта и его 14-летний пассажир получили травмы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что под Тюменью в страшной аварии погибли 3 вахтовика из Башкортостана.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Нефтекамск аварии происшествия
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