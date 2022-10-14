В Салаватском районе Башкирии появилась банда, крадущая колеса мусорных контейнеров

11:35, 14 окт 2022

Пользователей соцсетей удивила странная кража в Салаватском районе, где неизвестные открутили колеса новых мусорных контейнеров. На ситуацию обратил внимание даже глава местной администрации Марс Кашапов.







— Зачем вам колеса от контейнерных бункеров? Вроде бы живем в 21 веке, абсолютно любая вещь, предмет, материал есть в магазине... Ну нет же, нам нужно снова начать ломать, красть, портить чужое имущество, — возмутился Марс Кашапов. — Мне очень стыдно писать такие посты и обращаться вновь к населению с такими вопросами!





— Остается только удивляться, как сам контейнер не угнали, — шутят на стене одного из районных сообществ в соцсетях.



Ранее мэр Аскинского района в своих соцсетях рассказывал об акте вандализма на еще даже не успевшем открыться стадионе: посреди ночи неизвестные разнесли трибуну.



В столице Башкирии тем временем практически весь год вандалы портят имущество на контейнерных площадках: они жгут, воруют и ломают мусорные баки. Ущерб от их действий уже приближается к сумме в полтора миллиона рублей. Накануне администрация вновь разгневалась на «мусорных вандалов» после случая в одном из городских дворов, когда огонь от контейнера перекинулся на навес.

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Фото: соцсети Марса Кашапова