В Иглинском районе Башкирии парень едва не погиб, зацепившись рюкзаком за поезд
16:14, 14 окт 2022
В Иглинском районе на станции Кудеевка 18-летний парень едва не погиб под колесами поезда. По сообщению Следкома на транспорте, он перебегал железнодорожные пути, когда состав был недалеко.
Машинист экстренно затормозил и подал громкий гудок, но ЧП предотвратить не удалось. Рюкзак юноши зацепился за выступающие части состава, в результате поезд протащил парня несколько метров. К счастью, тот отделался незначительными травмами.
В настоящее время следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.