В Иглинском районе Башкирии парень едва не погиб, зацепившись рюкзаком за поезд

16:14, 14 окт 2022

В Иглинском районе на станции Кудеевка 18-летний парень едва не погиб под колесами поезда. По сообщению Следкома на транспорте, он перебегал железнодорожные пути, когда состав был недалеко.







Машинист экстренно затормозил и подал громкий гудок, но ЧП предотвратить не удалось. Рюкзак юноши зацепился за выступающие части состава, в результате поезд протащил парня несколько метров. К счастью, тот отделался незначительными травмами.



В настоящее время следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.



Ранее сообщалось о том, что жительница Иглинского района Башкирии во время сбора грибов в лесу обнаружила артиллерийский снаряд.

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Фото: freepik