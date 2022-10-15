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В Иглинском районе Башкирии водитель Тойоты сбил двух пешеходов

В Иглинском районе Башкирии водитель Тойоты сбил двух пешеходов

09:50, 15 окт 2022

В девятом часу вечера в Иглинском районе на ул.Ленина с.Иглино 60-летний местный житель за рулём "Toyota Corolla" совершил наезд на двух пешеходов.



В результате аварии женщины, 48 и 49 лет, с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Со слов водителя, одна из женщин лежала на проезжей части, а вторая пыталась её поднять. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано пять автомобильных аварий, в которых семь человек  получили травмы. 

Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе Башкирии парень едва не погиб, зацепившись рюкзаком за поезд.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Иглинский район происшествия ДТП
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