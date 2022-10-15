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В Уфе мужчина угрожал ножом сотруднику сервисного центра

В Уфе мужчина угрожал ножом сотруднику сервисного центра

13:23, 15 окт 2022

В уфимском микрорайоне Сипайлово мужчина, вооружившись ножом, ограбил сервисный центр. О преступлении рассказала пресс-служба республиканского МВД.



Как рассказал сотрудник сервиса, днем к нему обратился мужчина, который попросил одолжить ему на время телефон, чтобы позвонить. Потерпевший откликнулся и предоставил гаджет. Однако, совершив звонок, гражданин вместо высказывания слов благодарности за оказанную помощь, схватился за лежащий на столе нож и стал требовать у работника сервисного центр все имеющуюся наличку. К слову, злоумышленник после получения денег, убегая, выронил смартфон на улице, останавливаться из-за этого не стал.


Правоохранителям оперативно удалось обнаружить и задержать подозреваемого, который оказался ранее судимый 35-летний мужчина. Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье

Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело за разбой с применением оружия.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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