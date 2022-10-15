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В Чишминском районе Башкирии в ДТП с «Jaguar» погиб человек, четверо получили травмы

В Чишминском районе Башкирии в ДТП с «Jaguar» погиб человек, четверо получили травмы

16:34, 15 окт 2022

В Чишминском районе Башкирии на дороге Уфа — Чишмы произошла смертельная авария. Об этом сообщили сегодня, 15 октября, в ГИБДД и МЧС Башкирии.

На въезде в деревню Новоабдуллино водитель за рулем автомобиля Jaguar не справился с управлением и съехал в кювет, машина опрокинулась. В аварии погиб человек, трое получили травмы.



— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства ДТП уточняются, — рассказали в ГИБДД.

Пожарные МЧС вытащили пассажиров из авто. Всех пострадавших с травмами различной степени доставили в уфимскую больницу № 21.

Ранее три вахтовых рабочих из Башкирии погибли в ДТП в Тюменской области.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: аварии Чишминский район происшествия
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