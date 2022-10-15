Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Возле уфимского «дома смерти» нашли тело 14-летней девушки. Горожане считают, что ее убили

Возле уфимского «дома смерти» нашли тело 14-летней девушки. Горожане считают, что ее убили

17:06, 15 окт 2022

Тело подростка нашли возле долгостроя, который известен уфимцам как «дом смерти». Ситуацию прокомментировали в региональном МВД.



В уфимских родительских чатах распространяется информация о смерти 14-летней девочки. Как сообщают родители, тело ребенка нашли возле долгостроя на улице Кирова, который известен в Уфе как «дом смерти».

Комментарии об этом появились в социальных сетях у главы республики.

«Эта трагедия произошла в центре, сколько такие объекты будут угрожать жизни и безопасности детей! Может их уже завершить или снести! Жизни детей бесценны, — пишет Елена Н.

В региональном МВД информацию о смерти подростка подтвердили сообщив, что вечером 14 октября в Отдел полиции № 9 поступило сообщение об обнаружении тела девушки возле дома на улице Кирова. Выездом следственно-оперативной группы было установлено, что погибшей является 14-летняя девочка.

По предварительным данным, девочка упала с крыши недостроенного дома. Материалы по данному факту переданы в территориальное подразделение Следственного комитета России. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.


При этом в родительских чатах распространяются сообщения о том, что девочку изнасиловал и скинул с крыши 18-летний парень. Информация об убийстве и изнасиловании не подтверждена, а в Следственном Комитете сообщают, что на данный момент устанавливаются обстоятельства смерти несовершеннолетней.

Напомним, что в долгострое и ранее находили тела погибших девушек — в 2018 и 2021 годах сообщалось о смертях двух студенток.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
Читайте также

В Уфе обнаружили тело девушки в овраге
Происшествия в Башкирии
В Уфе обнаружили тело девушки в овраге
В Уфе обнаружили бездыханное тело полуобнаженной девушки
Происшествия в Башкирии
В Уфе обнаружили бездыханное тело полуобнаженной девушки
В центре Уфы в недостроенном «доме смерти» погибла школьница на глазах у детей
Происшествия в Башкирии
В центре Уфы в недостроенном «доме смерти» погибла школьница на глазах у детей
В Бирском районе стала известна причина смерти 14-летней девушки
Происшествия в Башкирии
В Бирском районе стала известна причина смерти 14-летней девушки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: