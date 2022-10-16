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В Кармаскалинском районе Башкирии водитель иномарки сбил насмерть 78-летнего мужчину

В Кармаскалинском районе Башкирии водитель иномарки сбил насмерть 78-летнего мужчину

11:07, 16 окт 2022

Авария произошла на 34 км автодороги Уфа-Оренбург.

В Кармаскалинском районе водитель иномарки сбил насмерть 78-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

Авария произошла около семи часов вечера. Как рассказали в ведомстве, 30-летний житель Гафурийского района за рулем Hyundai Solaris сбил 78-летнего уфимца, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате происшествия пешеход скончался.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Кармаскалинском районе Башкирии водитель БМВ опрокинулся в кювет. В результате аварии водитель и его 29-летняя пассажирка с различными травмами госпитализированы. 

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
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