В Кармаскалинском районе Башкирии водитель иномарки сбил насмерть 78-летнего мужчину
11:07, 16 окт 2022
Авария произошла на 34 км автодороги Уфа-Оренбург.
В Кармаскалинском районе водитель иномарки сбил насмерть 78-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
Авария произошла около семи часов вечера. Как рассказали в ведомстве, 30-летний житель Гафурийского района за рулем Hyundai Solaris сбил 78-летнего уфимца, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате происшествия пешеход скончался.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Кармаскалинском районе Башкирии водитель БМВ опрокинулся в кювет. В результате аварии водитель и его 29-летняя пассажирка с различными травмами госпитализированы.