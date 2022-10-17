В Бирском районе Башкирии Мерседес врезался в электроопору и загорелся, есть жертвы

10:10, 17 окт 2022

В Бирском районе около полуночи на 1 км автодороги Бирск - Осиновка - Емашево произошло смертельное ДТП. По данным пресс-службы ГИБДД по РБ, 21-летняя девушка за рулем Mercedes-Benz С200 совершила съезд в кювет с последующим наездом на электроопору. После чего иномарка загорелась.







В аварии водитель и 22-летний пассажир с травмами были госпитализированы. Пассажир через некоторое время скончался в реанимационном отделении местной больницы. Известно, что автомобиль не был зарегистрирован в установленном законом порядке.



Сотрудники ГИБДД начали разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что жительница Бирского района Башкирии подала иск к больнице из-за заражения коронавирусом.

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Фото: ГИБДД по РБ