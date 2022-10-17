Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Кармаскалинском районе Башкирии в пожаре пострадал 41-летний мужчина

В Кармаскалинском районе Башкирии в пожаре пострадал 41-летний мужчина

11:16, 17 окт 2022

От огня пострадало домашнее имущество на площади 3 квадратных метров.

Вчера, 16 октября, доме по улице Степана Разина в Благовещенске загорелся жилой бревенчатый дом. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, от огня пострадало домашнее имущество на площади 3 квадратных метров. 41-летнего пострадавшего мужчину передали бригаде скорой медпомощи, его отправили в уфимскую ГКБ №18.



“Время локализации пожара 19:02, время ликвидации открытого горения 19:04. В тушении пожара от МЧС России задействовано 5 человек и 2 единицы техники”, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Кармаскалинском районе Башкирии водитель Hyundai насмерть сбил 66-летнего мужчину.

Читайте также:

В Стерлитамакском районе Башкирии ищут жилье семье с 11 детьми, которая лишилась крова из-за пожара
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кармаскалинский район происшествия пожар
Читайте также

Пожар в Аургазинском районе унес жизнь 30-летнего мужчины
Происшествия в Башкирии
Пожар в Аургазинском районе унес жизнь 30-летнего мужчины
44-летний житель Башкирии пострадал во время пожара
Происшествия в Башкирии
44-летний житель Башкирии пострадал во время пожара
В Белорецке в крупном пожаре погибла пожилая женщина
Происшествия в Башкирии
В Белорецке в крупном пожаре погибла пожилая женщина
В Башкирии сгорел дом семьи с четырьмя несовершеннолетними детьми
Происшествия в Башкирии
В Башкирии сгорел дом семьи с четырьмя несовершеннолетними детьми


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: