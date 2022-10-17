В Кармаскалинском районе Башкирии в пожаре пострадал 41-летний мужчина

11:16, 17 окт 2022

От огня пострадало домашнее имущество на площади 3 квадратных метров.



Вчера, 16 октября, доме по улице Степана Разина в Благовещенске загорелся жилой бревенчатый дом. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, от огня пострадало домашнее имущество на площади 3 квадратных метров. 41-летнего пострадавшего мужчину передали бригаде скорой медпомощи, его отправили в уфимскую ГКБ №18.







“Время локализации пожара 19:02, время ликвидации открытого горения 19:04. В тушении пожара от МЧС России задействовано 5 человек и 2 единицы техники”, — добавили в ведомстве.



Ранее сообщалось о том, что в Кармаскалинском районе Башкирии водитель Hyundai насмерть сбил 66-летнего мужчину.

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Фото: МЧС по РБ