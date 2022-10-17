В Башкирии из-за аварии на ТЭЦ был полностью обесточен город и район
11:41, 17 окт 2022
Ночью на «Приуфимской ТЭЦ» в Благовещенске произошла авария. Из-за этого не только город, но и весь Благовещенский район были обесточены.
— Крайне редкий случай, но в критической ситуации слаженные действия сотрудников БГК и Башкирэнерго позволили в кратчайшие сроки перевести питание района на резервные линии. В настоящее время система теплоснабжения переведена на циркуляцию, — сообщил на своей странице в соцсетях глава местной администрации Олег Голов.
Жителей попросили отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и потеплее одеть детей в детсады и школы. Сообщается, что для восстановления циркуляции отопительной системы и нагрева домов потребуется несколько часов.