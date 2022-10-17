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В Башкирии из-за аварии на ТЭЦ был полностью обесточен город и район

В Башкирии из-за аварии на ТЭЦ был полностью обесточен город и район

11:41, 17 окт 2022

Ночью на «Приуфимской ТЭЦ» в Благовещенске произошла авария. Из-за этого не только город, но и весь Благовещенский район были обесточены.



— Крайне редкий случай, но в критической ситуации слаженные действия сотрудников БГК и Башкирэнерго позволили в кратчайшие сроки перевести питание района на резервные линии. В настоящее время система теплоснабжения переведена на циркуляцию, — сообщил на своей странице в соцсетях глава местной администрации Олег Голов.

Жителей попросили отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и потеплее одеть детей в детсады и школы. Сообщается, что для восстановления циркуляции отопительной системы и нагрева домов потребуется несколько часов.

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Источник: www.proural.info
Фото: Олег Голов
Теги: Белорецк происшествия
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