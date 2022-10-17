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В Нефтекамске ушел в школу и не вернулся 9-летний мальчик

В Нефтекамске ушел в школу и не вернулся 9-летний мальчик

19:59, 17 окт 2022

В башкирском городе Нефтекамске пропал 9-летний Константин Бухарев. 17 октября он ушел в школу, но домой не вернулся. Об этом сообщил поисковый отряд «БашРегионСпас».

Приметы мальчика: рост – 125 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Был одет в желто-черную куртку, синюю школьную форму и желтую шапку.

Всех, кто видел ребенка или знает о его местонахождении, просят обратиться по телефону 8(937)3-102-112 («БашРегионСпас») или 112.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: "БашРегионСпас"
Теги: Нефтекамск происшествия поиск
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