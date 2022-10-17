В Нефтекамске ушел в школу и не вернулся 9-летний мальчик
19:59, 17 окт 2022
В башкирском городе Нефтекамске пропал 9-летний Константин Бухарев. 17 октября он ушел в школу, но домой не вернулся. Об этом сообщил поисковый отряд «БашРегионСпас».
Приметы мальчика: рост – 125 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.
Был одет в желто-черную куртку, синюю школьную форму и желтую шапку.
Всех, кто видел ребенка или знает о его местонахождении, просят обратиться по телефону 8(937)3-102-112 («БашРегионСпас») или 112. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram