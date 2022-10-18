В Ишимбайском районе Башкирии медведь растерзал отбившуюся от стада корову

12:10, 18 окт 2022

В Ишимбайском районе Башкирии медведь напал на корову, которая отбилась от стада. Об этом 18 октября сообщило издание «На земле Салавата».



Ставшая жертвой нападения хищника буренка смогла вырваться, но получила большую рваную рану на боку. Хозяева коровы решили ее забить, чтобы та не мучилась.



Ранее «КП-Уфа» писала, что в Белорецком районе Башкирии медведи начали бродить по участкам местных жителей. Местные власти обратились за помощью к охотникам.

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