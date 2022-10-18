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В Мишкинском районе Башкирии по улице гулял медведь

В Мишкинском районе Башкирии по улице гулял медведь

12:14, 18 окт 2022

В сети появилось видео, снятое накануне ночью в Мишкинском районе республики. На кадрах записи видно, как по улице села бежит медвежонок. Местные жители сразу же обратились в экстренные службы.



— Я ночью вышел покурить на улицу. У меня на улице освещение не очень. Увидел, что какое-то животное идет, сначала подумал крупная собака, но потом разглядел силуэт медвежонка. Он как только меня заметил, сразу же шустро убежал, — рассказал один из очевидцев произошедшего.
Животное, как сообщили в Минэкологии, уже вывели из деревни в близлежащий лес, откуда, предположительно, зверь и пришел.

— Вполне возможно, что у него могли подстрелить маму, а медвежонок сейчас ищет пропитание, набирает жир перед спячкой. Поэтому и вышел из леса. В такое время всегда учащаются случаи выхода зверей к людям в поисках еды, — предположил уфимский охотник Тимур Сахапов.


Ранее в соцсетях появлялось видео, на котором заснят местный житель, выгуливающий домашнего медвежонка. Необычный питомец очень заинтересовал прохожих. Животное совсем не боялось людей и даже само подходило к ним.

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Источник: proural.info
Фото: скриншот видео
Теги: Мишкинский район происшествия
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