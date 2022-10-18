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В Туймазах водитель сбил 7-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

В Туймазах водитель сбил 7-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

12:26, 18 окт 2022

В Туймазах водитель ВАЗ-2112 сбил семилетнего ребенка и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянова.



Инцидент произошел 17 октября на пересечении улиц Советская и Больничная. В результате пострадавший первоклассник попал в больницу с травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции установили и задержали водителя. Им оказался 34-летний мужчина с признаками опьянения. Однако, его освидетельствование показало допустимую норму алкоголя на литр выдыхаемого воздуха - 0.052 мг/л.

Водитель рассказал, что скрылся с места ДТП, потому что испугался ответственности. Ранее мужчина был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, а в прошлом году был приговорен к 8 месяцам лишения свободы за повторную езду в нетрезвом виде.


В отношении водителя составлены административные материалы. По факту ДТП начато разбирательство.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Туймазы происшествия ДТП
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