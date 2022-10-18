В Нефтекамске в своей кроватке внезапно скончалась 4-месячная девочка

14:03, 18 окт 2022

В Нефтекамске утром 17 октября четырехмесячная малышка скончалась в одной из семей. Тело девочки обнаружили ее родители. Об этом сообщил ИА «Башинформ», ссылаясь на собственный источник.







Предварительно сообщается, что девочка болела, а под вечер у нее поднялась температура. Мать ребенка дала малышке лекарство и уложила ее спать. Так, девочка уснула в своей кроватке на животе.



Проснувшись на следующий день около 11 часов дня, мать ребенка обнаружила в кроватке уже бездыханное тело. Женщина сразу вызвала скорую помощь в надежде, что врачи смогут спасти ребенка. Однако медикам оставалось лишь констатировать его смерть.



Сейчас на месте работают полицейские, им предстоит установить причину гибели девочки.

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