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В Нефтекамске в своей кроватке внезапно скончалась 4-месячная девочка

В Нефтекамске в своей кроватке внезапно скончалась 4-месячная девочка

14:03, 18 окт 2022

В Нефтекамске утром 17 октября четырехмесячная малышка скончалась в одной из семей. Тело девочки обнаружили ее родители. Об этом сообщил ИА «Башинформ», ссылаясь на собственный источник.



Предварительно сообщается, что девочка болела, а под вечер у нее поднялась температура. Мать ребенка дала малышке лекарство и уложила ее спать. Так, девочка уснула в своей кроватке на животе.

Проснувшись на следующий день около 11 часов дня, мать ребенка обнаружила в кроватке уже бездыханное тело. Женщина сразу вызвала скорую помощь в надежде, что врачи смогут спасти ребенка. Однако медикам оставалось лишь констатировать его смерть.

Сейчас на месте работают полицейские, им предстоит установить причину гибели девочки. 

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Источник: proural.info
Теги: Нефтекамск происшествия
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