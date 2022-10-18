При пожаре в жилом доме в Кармаскалинском районе Башкирии погибла женщина

22:03, 18 окт 2022

При пожаре в жилом доме в поселке Прибельский Кармаскалинского района Башкирии погибла женщина. Инцидент произошел 18 октября на улице Гоголя. Об этом сообщило региональное МЧС.



– Пожар произошел в одноэтажном бревенчатом доме с дощатым пристроем. Пожар потушен на площади 3 кв. м. Огнем повреждено домашнее имущество, – передали в экстренном ведомстве.



Спасатели обнаружили тело погибшей 57-летней жительницы во время тушения.



Причины пожара устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.



Ранее сообщалось о том, что в Кармаскалинском районе Башкирии в пожаре пострадал 41-летний мужчина.



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Фото: МЧС по РБ