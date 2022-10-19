В страшной аварии в Иглинском районе Башкирии погибли 2 человека

09:00, 19 окт 2022

Очередная авария со смертельным исходом произошла ранним утром 19 октября в Иглинском районе: на трассе М-5 столкнулись Hyundai Creta и отечественный ВАЗ 2112.



Проезжавшие мимо очевидцы вызвали экстренные службы. По прибытии медики констатировали гибель двух человек, они скончались на месте аварии еще до приезда скорой. Еще четверых забрали в больницу. Как передает пресс-служба МЧС РБ, их госпитализировали в ГКБ № 13 в Уфе.



Подробности ДТП устанавливаются.



Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе Башкирии водитель Тойоты сбил двух пешеходов. В результате аварии женщины, 48 и 49 лет, с травмами различной степени тяжести госпитализированы.



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Фото: МЧС по РБ