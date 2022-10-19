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В Стерлитамаке погиб мужчина из Оренбургской области

В Стерлитамаке погиб мужчина из Оренбургской области

09:45, 19 окт 2022

В Башкирии произошло второе смертельное ДТП за сутки. Об этом сообщили в ГИБДД республики сегодня, 19 октября.



По данным ведомства, накануне вечером в Стерлитамаке на улице Бабушкина столкнулись «Лада-Нива» и «Джак-Тагаз». 39-летний водитель иномарки погиб от полученных травм. Медпомощь потребовалась двум пассажирам.

Как сообщили в ГИБДД, ДТП случилось в 20:45 напротив здания № 7. Погибший водитель был из Оренбургской области. Он имел стаж вождения в 15 лет, нигде не работал. Он двигался с Совхозной улицы в сторону Лесотехнической. Водитель китайской иномарки зацепил обочину, машину занесло, от чего авто вылетело на встречную полосу. Будет проводиться экспертиза.

— Про его состояние точно сразу не скажут. Будет назначена экспертиза, наверное, больше недели будет проводиться, — сообщили UFA1.RU в пресс-службе ГИБДД.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке аварии
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