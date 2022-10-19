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В Абзелиловском районе Башкирии пожилой мужчина заблудился в лесу

В Абзелиловском районе Башкирии пожилой мужчина заблудился в лесу

11:12, 19 окт 2022

В деревне Кирдасово Абзелиловского района пропал пожилой мужчина. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Мужчина ушел в лес для заготовки дров и перестал выходить на связь. На поиски пропавшего направлены спасатели зонального поисково-спасательного отряда Госкомитета РБ по ЧС.

Потерявшийся мужчина пару раз выходил на связь, но связь была непостоянной и прерывистой. Ночью пропавшего нашли в 15 км от села Ахметово благодаря светящемуся фонарику на телефону.

Мужчина чувствовал себя хорошо, переохлаждения нет, от медпомощи отказался.

Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе Башкирии табун лошадей спровоцировал аварию.

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Источник: news102.ru
Фото: freepik
Теги: Абзелиловский район происшествия
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