Житель Уфы из ревности поджег иномарку медсестры

11:19, 19 окт 2022

В отделение полиции в Уфе обратилась 33-летняя женщина. Она рассказала, что ее машину Kia подожгли прямо возле больницы, где она работает медсестрой. Заявительница подозревала, что это мог быть ее бывший сожитель.







Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого преступника — 51-летнего мужчину. Подозреваемый и потерпевшая работали вместе, в сентябре 2021 года они съехались. Через восемь месяцев влюбленные поссорились, и мужчина решил забрать автомобиль бывшей. Женщина обратилась в полицию, на него завели уголовное дело об угоне.



Спустя некоторое время пара снова сошлась, но в сентябре этого года снова произошла ссора — на этот раз из-за ревности. Возлюбленные разошлись, однако мужчина надеялся, что не все еще потеряно. Он подъехал к больнице на такси, облил иномарку медсестры розжигом, поджег машину и скрылся.





На злоумышленника завели еще одно уголовное дело. Он уже раскаялся в содеянном и пообещал полностью возместить ущерб — более миллиона рублей.

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Фото: МВД Башкирии