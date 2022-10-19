В Башкирии водитель иномарки на полной скорости влетел в столб
11:56, 19 окт 2022
В МЧС по Башкирии 19 октября поступило сообщение о ДТП на автодороге в селе Михайловка Уфимского района. На место выехали пожарные подразделения уфимского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники ГИБДД и представители других экстренных служб.
«Установлено, что в ходе движения произошел наезд на препятствие — на опору линии электропередачи — автомобиля BMW. 37-летний водитель с различными травмами был доставлен в ГКБ № 21. Разлива топлива нет», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
«По предварительным данным, 37-летний мужчина, управляя BMW, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на электроопору. В результате ДТП водитель с различными травмами госпитализирован», — прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по РБ.