В Башкирии водитель иномарки на полной скорости влетел в столб

11:56, 19 окт 2022

В МЧС по Башкирии 19 октября поступило сообщение о ДТП на автодороге в селе Михайловка Уфимского района. На место выехали пожарные подразделения уфимского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники ГИБДД и представители других экстренных служб.



«Установлено, что в ходе движения произошел наезд на препятствие — на опору линии электропередачи — автомобиля BMW. 37-летний водитель с различными травмами был доставлен в ГКБ № 21. Разлива топлива нет», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП.



«По предварительным данным, 37-летний мужчина, управляя BMW, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на электроопору. В результате ДТП водитель с различными травмами госпитализирован», — прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по РБ.

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Фото: МЧС по РБ