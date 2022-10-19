Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии водитель иномарки на полной скорости влетел в столб

В Башкирии водитель иномарки на полной скорости влетел в столб

13:56, 19 окт 2022

В МЧС по Башкирии 19 октября поступило сообщение о ДТП на автодороге в селе Михайловка Уфимского района. На место выехали пожарные подразделения уфимского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники ГИБДД и представители других экстренных служб.



«Установлено, что в ходе движения произошел наезд на препятствие — на опору линии электропередачи — автомобиля BMW. 37-летний водитель с различными травмами был доставлен в ГКБ № 21. Разлива топлива нет», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП.


«По предварительным данным, 37-летний мужчина, управляя BMW, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на электроопору. В результате ДТП водитель с различными травмами госпитализирован», — прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Читайте также:

Житель Уфы из ревности поджег иномарку медсестры
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
Читайте также

В Башкирии водитель иномарки на полной скорости влетел в столб
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель иномарки на полной скорости влетел в столб
В Башкирии водитель ВАЗ-2114, потеряв управление, врезался в опору
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель ВАЗ-2114, потеряв управление, врезался в опору
В Миякинском районе Башкирии водитель вылетел в кювет и наехал на опору
Происшествия в Башкирии
В Миякинском районе Башкирии водитель вылетел в кювет и наехал на опору
В Дуванском районе Башкирии 2 пассажира погибли от столкновения автомобиля с электроопорой
Происшествия в Башкирии
В Дуванском районе Башкирии 2 пассажира погибли от столкновения автомобиля с электроопорой


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: