На улице Дагестанской в Уфе водитель иномарки сбил женщину с 6-летним ребенком

10:55, 20 окт 2022

В Уфе на улице Дагестанской водитель иномарки сбил женщину с 6-летним ребенком. Авария произошла, вчера, 19 октября.







Как рассказали в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, 28-летний мужчина за рулем “Volkswagen Polo” сбил 33-летнюю женщину и ее 6-летнего ребенка, которые переходили проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.



В результате наезда пешеходы получили ушибы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.



Ранее ДТП с погибшим произошло в Уфимском районе вечером 19 октября, сообщает ГИБДД Башкирии. На 1331 км трассы М7 столкнулись ВАЗ-2109, «Лада Веста» и «Тойота Камри». В результате аварии водитель ВАЗа скончался от полученных травм.

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Фото: ГИБДД по Уфе