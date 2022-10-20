В Благовещенске загорелось производственное здание
11:01, 20 окт 2022
В Благовещенске произошел пожар в производственном здании по улице Кирова. ЧП произошло сегодня рано утром, 20 октября.
“По прибытии пожарных, наблюдалось открытое горение кровли одноэтажного отдельно стоящего производственного здания”, — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.
К тушению пожара привлекалось 32 человека и 14 единиц техники.
Причина пожара устанавливается, на месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.
Ранее сообщалось о том, что в Благовещенском районе Башкирии 37-летний мужчина пострадал при пожаре в доме.
Источник:
gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Балтачевском районе Башкирии загорелось здание фермы
Происшествия в Башкирии
Ночью в Мелеузе тушили пожар в исправительной колонии
Происшествия в Башкирии
В Уфе ночью загорелся автосервис
Происшествия в Башкирии
Под Уфой в селе Михайловка загорелось двухэтажное производственное здание