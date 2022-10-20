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В Благовещенске загорелось производственное здание

В Благовещенске загорелось производственное здание

11:01, 20 окт 2022

В Благовещенске произошел пожар в производственном здании по улице Кирова. ЧП произошло сегодня рано утром, 20 октября.

“По прибытии пожарных, наблюдалось открытое горение кровли одноэтажного отдельно стоящего производственного здания”, — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.



Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

К тушению пожара привлекалось 32 человека и 14 единиц техники.

Причина пожара устанавливается, на месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что в Благовещенском районе Башкирии 37-летний мужчина пострадал при пожаре в доме.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Благовещенск происшествия пожар
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