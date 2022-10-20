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На ферме в Благоварском районе Башкирии стая бродячих собак устроила бойню

На ферме в Благоварском районе Башкирии стая бродячих собак устроила бойню

11:55, 20 окт 2022

На ферме в деревне Камышлы Благоварского района Башкирии стая бродячих собак загрызла десять овец, еще восемь получили ранения. Об этом 19 октября сообщило издание «Республика Башкортостан».

Собаки дважды устраивали набеги, проникая в загон с молодыми овцами. При втором нападении жертвой стало только одно животное, поскольку тревогу поднял сторожевой пес. На его лай прибежали работники фермы. Они спугнули собак и пытались настичь их в лесу, но те сумели скрыться.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: «Республика Башкортостан» // Рифгат Уразметов
Теги: Благоварский район происшествия
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