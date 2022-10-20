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В Учалинском районе Башкирии студент угрожал устроить стрельбу в колледже

В Учалинском районе Башкирии студент угрожал устроить стрельбу в колледже

12:29, 20 окт 2022

В Учалинском районе Башкирии студент в своих соцсетях написал о том, что собирается устроить стрельбу в колледже. Об этом 20 октября сообщила местная администрация.



– Вечером 19 октября поступило сообщение от студентки Учалинского колледжа горной промышленности о том, что один из студентов колледжа разместил на своей странице в социальной сети сообщение, в котором угрожал устроить стрельбу в учебном заведении, – передали в муниципалитете.

К проверке информации были подключены сотрудники ФСБ, полиции и руководство колледжа. Правоохранительные органы задержали студента – им оказался житель Челябинской области. Молодой человек назвал свою публикацию шуткой и сказал, что не подумал о последствиях поступка. Сейчас с ним продолжают работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.


В администрации Учалинского района добавили, что колледж работает в обычном режиме.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Учалинский район происшествия
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