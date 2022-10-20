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В Уфе произошла массовая авария с четырьмя пострадавшими

В Уфе произошла массовая авария с четырьмя пострадавшими

13:56, 20 окт 2022

В Уфе утром 20 октября на пересечении улиц Пархоменко и Кировоградской произошло столкновение трёх автомашин.

По предварительным данным пресс-службы УГИБДД по Уфе, 20-летний водитель за рулем «ВАЗ-2114», следуя по улице Пархоменко, на перекрёстке допустил столкновение с Kia Optima. От удара «Лада» допустила наезд на Renault Logan и опрокинулась.



В ДТП водитель и три пассажира отечественного автомобиля каретой скорой медицинской помощи доставлены в больницу. Сейчас на месте дорожной аварии работают сотрудники полиции и другие службы. Начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что на улице Дагестанской в Уфе водитель иномарки сбил женщину с 6-летним ребенком.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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