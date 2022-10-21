Жительница Башкирии погибла в страшной аварии в ХМАО

11:22, 21 окт 2022

Жуткая авария, в которой погибла уроженка Башкирии, произошла в минувшие выходные в Ханты-Мансийском округе.



Как сообщает «КП-Югра», все случилось 15 октября около 12.45 на 73-м километре автодороги «Иртыш». Там водительница автомобиля Mitsubishi не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где влетела в фуру под управлением 59-летнего мужчины. Иномарку практически разорвало в клочья, а у молодой женщины не оставалось ни единого шанса выжить – она погибла мгновенно.







Как удалось выяснить «Комсомолке», погибшей оказалась 33-летняя уроженка Уфы, которая последнее время жила и работала в ХМАО. Ее заветной мечтой была покупка собственной машины, и когда, наконец, удалось купить новенькую иномарку, счастья не было предела. По роковой случайности за 4 дня до жуткой аварии женщина получила водительские права и сразу же решила сесть за руль. Также в машине находились домашние питомцы уфимки – собака и кот. Животные тоже погибли.





Сейчас по факту смертельного ДТП проводится разбирательство. В причинах и обстоятельствах разбираются дорожные полицейские.

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Фото: ГИБДД по ХМАО