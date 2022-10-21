Жители Кумертау во время прогулки обнаружили труп человека
11:50, 21 окт 2022
Жители Кумертау во время прогулки на трамплине обнаружили труп человека. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в соцсетях.
«Пришли прогуляться до трамплина, а тут такое», – написал автор публикации.
Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, действительно, на этом месте был найден мертвый человек.
«Органами Следственного управления СК России по РБ устанавливаются обстоятельства смерти человека. По преварительным данным, признаков криминального характера не установлено», – пояснили в Следкоме.
Ранее сообщалось о том, что под Кумертау произошло смертельное ДТП, в котором погибли 2 человека. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на 227-м километре автодороги Уфа-Оренбург столкнулись Lada Granta и «КамАЗ».