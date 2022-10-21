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Жители Кумертау во время прогулки обнаружили труп человека

Жители Кумертау во время прогулки обнаружили труп человека

11:50, 21 окт 2022

Жители Кумертау во время прогулки на трамплине обнаружили труп человека. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в соцсетях.

«Пришли прогуляться до трамплина, а тут такое», – написал автор публикации.



Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, действительно, на этом месте был найден мертвый человек.

«Органами Следственного управления СК России по РБ устанавливаются обстоятельства смерти человека. По преварительным данным, признаков криминального характера не установлено», – пояснили в Следкоме.

Ранее сообщалось о том, что под Кумертау произошло смертельное ДТП, в котором погибли 2 человека. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на 227-м километре автодороги Уфа-Оренбург столкнулись Lada Granta и «КамАЗ». 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Кумертау происшествия
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