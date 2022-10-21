В Уфе эвакуировали торгово-экономический колледж
13:58, 21 окт 2022
В Уфе студентов и сотрудников Уфимского торгово-экономического колледжа эвакуировали из здания. Видео из учебного заведения опубликовали горожане в социальных сетях сегодня, 21 октября.
Судя по кадрам, колледж проверил кинолог с собакой. Как сообщили UFA1.RU в мэрии, в колледж поступило сообщение о минировании.
— Поступило сообщение о минировании здания. К месту незамедлительно выехали службы экстренного реагирования. Информация в настоящее время уточняется, — рассказали в городской администрации.
Ранее сообщалось о том, что на дорогах столицы Башкирии перед «зебрами» появились надписи с призывом отвлечься от телефона, снять наушники и слезть с велосипеда.
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Источник:
ufa1.ru
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