В Уфе эвакуировали торгово-экономический колледж

13:58, 21 окт 2022

В Уфе студентов и сотрудников Уфимского торгово-экономического колледжа эвакуировали из здания. Видео из учебного заведения опубликовали горожане в социальных сетях сегодня, 21 октября.



Судя по кадрам, колледж проверил кинолог с собакой. Как сообщили UFA1.RU в мэрии, в колледж поступило сообщение о минировании.







— Поступило сообщение о минировании здания. К месту незамедлительно выехали службы экстренного реагирования. Информация в настоящее время уточняется, — рассказали в городской администрации.



Ранее сообщалось о том, что на дорогах столицы Башкирии перед «зебрами» появились надписи с призывом отвлечься от телефона, снять наушники и слезть с велосипеда.

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