В Башкирии под колесами поезда погиб 52-летний мужчина
15:18, 21 окт 2022
В Башкирии мужчина угодил под грузовой поезд. Подробности сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
По предварительным данным, трагедия случилась вечером 20 октября на 1192 километре вблизи станции Амзя Горьковской железной дороги. Грузовым поездом № 2097 смертельно травмирован 52-летний мужчина.
Машинист поезда для предотвращения наезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, однако наезд предотвратить не удалось.
- Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На место выехал следователь, - сообщили в ведомстве.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц.
Источник:
i-gazeta.com
Фото: freepik
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