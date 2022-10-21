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В Башкирии под колесами поезда погиб 52-летний мужчина

В Башкирии под колесами поезда погиб 52-летний мужчина

15:18, 21 окт 2022

В Башкирии мужчина угодил под грузовой поезд. Подробности сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По предварительным данным, трагедия случилась вечером 20 октября на 1192 километре вблизи станции Амзя Горьковской железной дороги. Грузовым поездом № 2097 смертельно травмирован 52-летний мужчина.



Машинист поезда для предотвращения наезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, однако наезд предотвратить не удалось. 

- Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На место выехал следователь, - сообщили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: freepik
Теги: происшествия смерть несчастный случай
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