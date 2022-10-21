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В Башкирии задержали предполагаемых поджигателей военкоматов в Архангельском и Зианчуринском районах

В Башкирии задержали предполагаемых поджигателей военкоматов в Архангельском и Зианчуринском районах

17:05, 21 окт 2022

В Башкирии возбудили уголовные дела против двух местных жителей за поджоги военных комиссариатов. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Башкортостану. Сегодня, 21 октября, рассказываем подробности.



Сотрудники ФСБ и МВД задержали двух жителей Башкирии, которых заподозрили в поджогах военкоматов. Так, 26 сентября житель села Исянгулово 1983 года рождения бросил «коктейль Молотова» в здание военкомата Кугарчинского и Зианчуринского районов. В результате повредился лишь оконный блок.

Далее, 8 октября житель Архангельского разбил окно в здании администрации сельсовета и разлил горючую жидкость в помещении, где находился военно-учетный стол. В ходе последующего пожара помещение сгорело, что повлекло причинение значительного ущерба. Подозреваемым по этому делу оказался студент 1 курса БГАУ 2004 года рождения.

В отношении первого гражданина возбудили дело за покушение на повреждение имущества (часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 167 УК России). На студента возбудили дело за повреждение имущества путем поджога (часть 2 статьи 167 УК России).


В ФСБ добавили, что по всем поджогам ведутся следственные действия.

Напомним, ранее было известно только о поджоге в Архангельском. Фотографии с места происшествия тогда опубликовали пользователи в социальных сетях, а администрация района от комментариев отказалась.

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Источник: ufa1.ru
Фото: УФСБ Башкирии
Теги: Архангельский район Зианчуринский район поджог происшествия криминал
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