Стали известны подробности гибели двух пропавших братьев из Ишимбая

22:25, 21 окт 2022

Пропавшие в Башкирии братья погибли в результате ДТП. Об этом UFA1.RU сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Сегодня, 21 октября, рассказываем подробности.







Напомним, в начале октября братья Азат и Ришат Лукмановы выехали из Ишимбая на машине одного из них, после чего бесследно исчезли. С заявлением о пропаже в полицию обратилась родственница мужчин. Поиски были начаты 12 октября, но результатов они не дали. Их нашли спустя еще почти две недели. По данным источника, братья погибли в ДТП.





— 21 октября местными жителями в одном из водоемов Ишимбайского района был замечен автомобиль. На место была отправлена следственно-оперативная группа. В машине были обнаружены два мужских тела, — рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.



По предварительной версии, водитель не справился с управлением, съехал с дороги, впоследствии машина перевернулась и упала в воду.

Читайте также: Пропавшие в начале октября жители Ишимбая Азат и Ришат Лукмановы найдены мертвыми

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети