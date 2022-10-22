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В Бирске ночью загорелась квартира, пострадали 2 человека

В Бирске ночью загорелась квартира, пострадали 2 человека

11:12, 22 окт 2022

Поздно вечером в минувшую пятницу, 21 октября, в Бирске на улице Мира загорелась квартира в четырехквартирном одноэтажном доме. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, сообщение о пожаре поступило в 23:32. На место незамедлительно направились сотрудники пожарной охраны и другие экстренные службы.



По прибытии спасатели обнаружили, что из дома самостоятельно эвакуировались трое взрослых, один из которых был в последствии госпитализирован в больницу. Сотрудники пожарной охраны также спасли 56-летнего мужчину. Он так же был доставлен в медучреждение.


По данным МЧС по Башкирии, открытое горение было ликвидировано в 23:56. Огнем оказались повреждена двухкомнатная квартира и мансарда. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, ему предстоит установить причины пожара.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бирск происшествия пожар
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