В Бураевском районе Башкирии в крупном пожаре пострадали два человека
11:16, 22 окт 2022
Сегодня ночью, 22 октября, в деревне Тангатарово Буревского района республики загорелся бревенчатый дом размером 7х7 метров, баня, гараж и еще несколько надворных построек.
На место выехали экстренные службы. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, в результате ЧП пострадали 59-летний мужчина и 54-летняя женщина, их госпитализировали в Бураевскую больницу.
“Пожар локализован в 02:03, открытое горение ликвидировано в 02:42. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России”, — добавили в ведомстве.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
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