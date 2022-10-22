В Ишимбайском районе Башкирии два человека погибли в упавшей в пруд легковушке
11:21, 22 окт 2022
В Башкирии в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
Вблизи деревни Алакаево Ишимбайского района 25-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля в пруд. В результате ДТП водитель и его 31-летний пассажир скончались на месте.
Водитель ранее был лишен водительских прав. По факту ДТП проводится проверка.