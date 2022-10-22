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В Ишимбайском районе Башкирии два человека погибли в упавшей в пруд легковушке

В Ишимбайском районе Башкирии два человека погибли в упавшей в пруд легковушке

09:20, 22 окт 2022

В Башкирии в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Вблизи деревни Алакаево Ишимбайского района 25-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля в пруд. В результате ДТП водитель и его 31-летний пассажир скончались на месте.

Водитель ранее был лишен водительских прав. По факту ДТП проводится проверка.
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Источник: gorobzor.ru
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