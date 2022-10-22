В Башкирии без вести пропал 42-летний Рамиль Башаров

16:58, 22 окт 2022

В Башкирии пропал без вести 42-летний Рамиль Рафикович Башаров. По информации группы поиска «Отклик»



Мужчина 1 октября 2022 года ушел в неизвестном направлении, по настоящее время его местонахождение ничего неизвестно.



Приметы разыскиваемого: рост 165 см, телосложение худощавое, лысый, глаза карие.

Был одет: куртка черная кожаная, синие джинсы, синие кроссовки.



Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Рамиля Башарова, сообщить по телефону: 8 987 106 06 01 или 02.

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Фото: Отклик