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В Ишимбае 19-летний водитель ВАЗ-2110 сбил пешехода на переходе

В Ишимбае 19-летний водитель ВАЗ-2110 сбил пешехода на переходе

11:25, 23 окт 2022

В Ишимбае 22 октября 19-летний водитель сбил 23-летнего пешехода. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

По предоставленной информации, парень ехал по проспекту Ленина в сторону улицы Губкина на ВАЗ-2110, когда наехал на переходившего по переходу мужчину. В момент произошедшего водитель ехал на полной скорости. Пешеход от удара подлетел в воздух.



Пострадавшему удалось выжить, но его госпитализировали в больницу. Водитель рассказал, что отвлекся на телефон, кроме того, на его передних стеклах установлена тонировочная пленка.

Ранее сообщалось о том, что Пропавшие в начале октября жители Ишимбая Азат и Ришат Лукмановы найдены мертвыми.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Ишимбай происшествия ДТП
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