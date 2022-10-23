Пожарные в Чекмагушевском районе Башкирии спасли мужчину из горящего дома

11:31, 23 окт 2022

22 октября в 23:12 на пульт дежурного диспетчера поступило сообщение о возгорании в доме в селе Чекмагуш. Благодаря оперативным действиям пожарных была спасена жизнь человека.







По данным МЧС Башкирии, огонь вспыхнул в одной из комнат бревенчатого дома на улице Южной. Спасатели вытащили из помещения – из зоны воздействия опасных факторов – 33-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в Чекмагушевскую ЦРБ.



Огонь на площади 6 квадратных метров ликвидировали в 23:43. Дознаватель МЧС устанавливает причины ЧП.



Ранее сообщалось о том, что в Бураевском районе Башкирии в крупном пожаре пострадали два человека.

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Фото: МЧС по РБ