Пожарные в Чекмагушевском районе Башкирии спасли мужчину из горящего дома
11:31, 23 окт 2022
22 октября в 23:12 на пульт дежурного диспетчера поступило сообщение о возгорании в доме в селе Чекмагуш. Благодаря оперативным действиям пожарных была спасена жизнь человека.
По данным МЧС Башкирии, огонь вспыхнул в одной из комнат бревенчатого дома на улице Южной. Спасатели вытащили из помещения – из зоны воздействия опасных факторов – 33-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в Чекмагушевскую ЦРБ.
Огонь на площади 6 квадратных метров ликвидировали в 23:43. Дознаватель МЧС устанавливает причины ЧП.
Ранее сообщалось о том, что в Бураевском районе Башкирии в крупном пожаре пострадали два человека.