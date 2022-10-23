В Уфе на проспекте Салавата Юлаева водитель Вольво врезался в опору путепровода

11:37, 23 окт 2022

На проспекте Салавата Юлаева в Уфе 25-летний водитель наехал на электроопору. Авария произошла ближе к полуночи в субботу, 22 октября.







Водитель за рулем «Вольво» ехал со стороны улицы 50 лет СССР в сторону улицы Сагита Агиша. В ГИБДД Уфы сообщили, что мужчина не справился с рулевым управлением и врезался в электроопору путепровода. С травмами головы его увезли в больницу. Пострадавшего проверяют на состояние алкогольного опьянения.



Полиция начала административное расследование.





Ранее сообщалось о том, что В Уфе произошла массовая авария с четырьмя пострадавшими. По предварительным данным пресс-службы УГИБДД по Уфе, 20-летний водитель за рулем «ВАЗ-2114», следуя по улице Пархоменко, на перекрёстке допустил столкновение с Kia Optima. От удара «Лада» допустила наезд на Renault Logan и опрокинулась.

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Фото: ГИБДД по РБ