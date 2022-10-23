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В Башкирии с фермы под горой Торатау сбежал страус

В Башкирии с фермы под горой Торатау сбежал страус

12:12, 23 окт 2022

В Башкирии развернулись поиски страусов, которые сбежали с фермы под горой Торатау. Об этом сообщили владельцы фермы в соцсетях. Сегодня, 23 октября, приводим подробности.



Как рассказала представитель фермы, животные сбежали еще в пятницу. Они чего-то испугались, сломали забор и умчались прочь.

— Их что-то очень сильно напугало. Это могло быть какое-то крупное животное. Людей и маленьких животных вроде собак или лис они не боятся. Это было что-то необычное для них, — рассказали на ферме.

Одного страуса удалось поймать во дворе, второго удалось отыскать в 30 километрах от места, где он жил. Третьего найти пока не удалось.


— Сейчас поступил звонок, что видели в 40 километрах от нас. Там вчера видели необычное животное, думали, что это олень, но оказалось, что нет, — рассказывают на ферме.

Искать беглеца теперь будут с помощью самолета.

Отметим, что рост страусов может достигать двух с лишним метров, а вес — около 200–300 килограмм. Если животное чует опасность, оно бежит — скорость бега достигает 50–70 км/ч, иногда и больше.

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Источник: ufa1.ru
Фото: vk.com / fermajar
Теги: страус торатау
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