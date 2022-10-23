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Житель Белорецка снимал порно с 12-летней дочерью сожительницы

Житель Белорецка снимал порно с 12-летней дочерью сожительницы

15:31, 23 окт 2022

В Белорецке задержали 30-летнего мужчину, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник. Жителю Башкирии инкриминируют обвинение по статье за насильственные действия криминального характера.



Сообщается, что правоохранители из другой страны обнаружили в интернете порно с малолетним ребенком. Автором ролика оказался 30-летний житель Белорецка. Как оказалось, мужчина жил с сожительницей и ее 12-летней дочерью. Когда возлюбленная уходила, обвиняемый снимал видео с ребенком, заставлял его совершать на камеру различные действия сексуального характера. Девочку «режиссер» не трогал. Происходили съемки систематически. После злоумышленник загружал видео в личный архив.


Чтобы ребенок ничего не рассказал маме, мужчина запугивал ребенка. Так как семья материально зависела от злоумышленника, девочка молчала. Однако преступника нашли и арестовали. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Белорецк происшествия
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