В Хайбуллинском районе Башкирии пьяный водитель вылетел в кювет: мужчина госпитализирован

10:05, 24 окт 2022

В Хайбуллинском районе пьяный водитель съехал в кювет и опрокинулся – в результате аварии мужчина с травмами был госпитализирован.



Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, ДТП произошло на 65 км автодороги Сибай-Акъяр. Вечером 63-летний местный житель на “девятке” съехал в кювет с последующим опрокидыванием.







“Его освидетельствование показало наличие 0.853 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего”, — прокомментировали в ведомстве.



Ранее сообщалось о том, что жительницы Хайбуллинского района Башкирии принесли в жертву бычка за здоровье бойцов СВО.

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Фото: ГИБДД по Башкирии