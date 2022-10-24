Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Хайбуллинском районе Башкирии пьяный водитель вылетел в кювет: мужчина госпитализирован

В Хайбуллинском районе Башкирии пьяный водитель вылетел в кювет: мужчина госпитализирован

10:05, 24 окт 2022

В Хайбуллинском районе пьяный водитель съехал в кювет и опрокинулся – в результате аварии мужчина с травмами был госпитализирован.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, ДТП произошло на 65 км автодороги Сибай-Акъяр. Вечером 63-летний местный житель на “девятке” съехал в кювет с последующим опрокидыванием.



“Его освидетельствование показало наличие 0.853 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего”, — прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что жительницы Хайбуллинского района Башкирии принесли в жертву бычка за здоровье бойцов СВО.

Читайте также:

В Уфе на проспекте Салавата Юлаева водитель Вольво врезался в опору путепровода
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Хайбуллинский район происшествия аварии
Читайте также

В Башкирии водитель опрокинулся в кювет, пострадали 2 человека
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель опрокинулся в кювет, пострадали 2 человека
В Туймазах пьяный водитель опрокинулся с пассажирами в кювет
Происшествия в Башкирии
В Туймазах пьяный водитель опрокинулся с пассажирами в кювет
В Хайбуллинском районе Башкирии в ДТП насмерть разбился 36-летний водитель иномарки
Происшествия в Башкирии
В Хайбуллинском районе Башкирии в ДТП насмерть разбился 36-летний водитель иномарки
В Башкирии в кювет опрокинулись водитель и 2 пассажира
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в кювет опрокинулись водитель и 2 пассажира


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: