В Караидельском районе Башкирии загорелся 2-этажный дом

10:17, 24 окт 2022

24 октября 2022 года 05:57 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в жилом доме неподалеку от с. Чемаево Караидельского района республики. На место направлены силы и средства МЧС России, ведомственной пожарной охраны и добровольные пожарные команды Урюш-Битулинского, Урушевского с/с.







По прибытии первого подразделения установлено, что пожар произошел в бревенчатом двухэтажном доме размером 9х7 м. До прибытия пожарной охраны при самостоятельной попытке тушения пожара пострадал мужчина, 1970 г.р.



Пожар локализован в 07:08, открытое горение ликвидировано в 07:18. Причины пожара и обстоятельства пожара устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ