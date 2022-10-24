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В Караидельском районе Башкирии загорелся 2-этажный дом

В Караидельском районе Башкирии загорелся 2-этажный дом

10:17, 24 окт 2022

24 октября 2022 года 05:57 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в жилом доме неподалеку от с. Чемаево Караидельского района республики. На место направлены силы и средства МЧС России, ведомственной пожарной охраны и добровольные пожарные команды Урюш-Битулинского, Урушевского с/с. 



По прибытии первого подразделения установлено, что пожар произошел в бревенчатом двухэтажном доме размером 9х7 м. До прибытия пожарной охраны при самостоятельной попытке тушения пожара пострадал мужчина, 1970 г.р. 

Пожар локализован в 07:08, открытое горение ликвидировано в 07:18. Причины пожара и обстоятельства пожара устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России. 

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Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
Теги: Караидельский район происшествия пожар Чемаево
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