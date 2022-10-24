Под Уфой подросток помог спастись своим родным от пожара

14:04, 24 окт 2022

В селе Шамонино Уфимского района произошел пожар. Накануне сгорел дом многодетной семьи Кадаевых, которая растит трехлетнюю дочку и сыновей 14 и 17 лет. Об этом в соцсетях рассказала местная жительница Шаура Гаппасова.







Увидев огонь, младший сын вытащил из дома сестренку, маму и бабушку, также он смог вынести документы и часть вещей. Отца семейства в тот момент не было — он работает вахтами на Севере.



Предположительно, пожар возник из-за проблем с электропроводкой. Точную причину возгорания предстоит установить дознавателю.



В настоящее время сельчане помогают погорельцам чем могут, приносят им деньги и одежду. Если вы хотите помочь, можете перевести посильные вам средства по номеру 8-937-853-91-35 (Мунира Шамсуновна К.)

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Фото: соцсети