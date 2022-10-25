В Учалинском районе Башкирии отчислят студента, угрожавшего устроить стрельбу в колледже

10:36, 25 окт 2022

Из учалинского колледжа отчислят студента, который угрожал устроить там стрельбу. О намерениях 16-летнего подростка правоохранительным органам рассказала одна из учащихся.







Известно, что парень живет в поселке Межозерном Челябинской области. Две недели назад его избили спортсмены, и он мечтал им отомстить. 19 октября на личной странице в соцсетях он разместил пост, где сообщил, что придет в колледж с оружием.



Полиция доставила его в отдел, и подросток признался, что всего лишь хотел пошутить. Тем не менее, сейчас правоохранители проводят проверку, а руководство колледжа выпустило постановление об отчислении студента за неуспеваемость за ним числятся семь долгов.

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Фото: Mashbatach